Klaus Iohannis lansează un nou atac la adresa PSD. Președintele a declarat, marți, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, că social-democrații au eșuat la capitolul “sănătate”.

Șeful statului arată că promisiunile PSD din campanie cu privire la modernizarea sistemului sanitar sunt departe de a fi îndeplinite.

„Una dintre prioritățile mandatului meu, în materie de sănătate, este promovarea prevenției și a educației pentru sănătate. (...) Guvernarea PSD a eșuat și în ceea ce privește prevenția, care nu reprezintă o prioritate pentru actuala guvernare. De fapt, în pofida promisiunilor făcute de guvernanți, nu vedem campanii eficiente de informare menite să le explice oamenilor care sunt riscurile la care se expun și dacă asta ar fi singura problemă...Nu vedem nici mult promisele spitale regionale,nu vedem nici îmbunătățirea structurii sectorului sanitar și, cel mai grav, nu vedem niciunde grija pentru oameni. Vedem, în schimb, ignorarea problemelor reale din sănătate, pacienți nemulțumiți, medici demotivați, crize și noi și noi scandaluri televizate”, a spus Klaus Iohannis.

