Președintele Klaus Iohannis a lansat noi critici la adresa PSD în discursul pe care l-a susținut, duminică, în fața liberalilor, la evenimentul de lansare a programului său.

Șeful statului a declarat că social-democrații au fost o piedică în calea dezvoltării României şi a subliniat, în acest context, că ţara noastră riscă să rămână singura din UE cu MCV.

„Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar moștenirea comunismului s-a văzut în toate perioadele în care PSD a fost la putere, perpetuând incompetența. PSD a fost o piedică în calea dezvoltării României. A politizat adiministraţia, a inhibat funcţionarea normală a instituţiilor, a blocat investiții, a încercat politizarea justiţiei. După această guvernare PSD, România riscă să rămână singura ţară din UE cu MCV. Guvenarea eşuată a PSD a sufocat ţara prin birocraţie, incompetenţă, nepotism, abuzuri şi lipsă de predictibilitate”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, Klaus Iohannis a vorbit despre ce crede că înseamnă România normală.

Drumul spre o Românie normală este foarte dificil, dar sunt optimist. Românii vor schimbare şi luptă pentru ea. Este timpul pentru a răspunde la întrebarea ce avem de făcut pentru ca România să devină o ţară normală.

În primul rând, România normală este ţara în care statul se află în slujba cetăţeanului, o administraţie moderană, în spirit european. După guvenarea dezastouasă a PSD care a afectat funcţionalitatea statului, trebuie să refacem credibiliateta instituţiilor statului, pentru ca cetăţenii să îşi recapete încrederea.

Trebuie să reașezăm administrația publică pe standarde corecte.

România normală este România legii, adică țara în care legea este egală pentru toți. Nimeni nu ar trebui să se poată pune mai presus de lege pentru a scăpa de răspundere. Justiția independentă este garanția funcționării democrației, este garanția modernității României.

Am fost și voi rămâne un susținător ferm al luptei împotriva corupției.

Consolidarea unui stat de drept puternic înseamnă o legislație suplă, ușor de înțeles și aplicat elaborată în legătură directă cu nevoile cetățenilor. Actuala legislație trebuie supusă unui amplu proces de revizuire.

România normală este România sustenabilă prin educație, sănătate și solidaritate”, a mai spus Klaus Iohannis.

