Vaccinul antigripal este din ce mai greu de găsit în farmaciile din România, de la începutul lunii octombrie. În acest context, Klaus Iohannis a afirmat, marți, că Guvernul a suplimentat comanda la 3,5 milioane de doze, pentru ca vaccinul antigripal să ajungă la cât mai multă lume.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, într-o conferință de la Palatul Cotroceni că Guvernul a suplimentat comanda de vaccin antigripal.

“În fiecare lună vin noi tranșe de vaccin gripal în România. Vechiul guvern PSD comandase cam 1,5 milioane de doze, iar noul guvern liberal a suplimentat comanda la 3,5 milioane de doze. Aceste doze vor veni în tranțele negociate de guvern și e clar că în pandemie cererea e mai mare”,a spus Iohannis.

Afirmația șefului statului vine în contextul în care presa centrală a scris marți despre lipsa vaccinului antigripal din farmacii.

