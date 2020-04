Președintele Klaus Iohannis a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că a prrimit informări la timp despre criza COVID-19, atât de la servicii, cât și de la Organizația Mondială a Sănătății, acestea oferind posibilitatea ca Guvernul României să acționeze la timp pentru combaterea răspândirii cazurilor de coronavirus.

"Eu cred că noi am reacționat foarte bine și foarte repede. Rezultatul se vede. Avem în comparație cu alte țări foarte puțini bolnavi. Sigur că au existat informări nu doar de la servicii, dar și din spațiul public. Cele mai multe informări le-am primit de la Organizația Mondială a Sănătății care sunt informări publice, destinate guvernelor, adminsitratorilor publici. Am ținut cont de acestea și Guvernul Orban a luat primele măsuri concrete cu mult timp înainte să avem vreun caz în România. Asta nu s-a întâmplat în altă parte.

Probabil noi ne-am mișcat mai repede și rezultatele se văd. Aceste povești că noi am reacționat târziu, pot să vă spun că România a reacționat la timp și proporțional", a declarat președintele Klaus Iohannis.

De asemenea, șeful statului a comentat și unele excese ale forțelor de ordine. În acest sens, Klaus Iohannis a precizat că acestea au fost cazuri rare și că majoritatea oamenilor legii și-au făcut datoria.

"Și forțele de ordine au fost prezente și au acționat eficient. Au fost și unele exagerări, persoanele respective sunt sancționate. Dar sunt foarte puține astfel de cazuri.

Trebuie să recunoaștem că forțele de ordine și-au făcut treaba foarte bine. Trebuie să fim mândri că am reușit să ținem o astfel de epidemie și astfel de măsuri ieșite din comun sub control. Nu au mai existat o astfel de situație în care oamenii au trebuit sp suporte astfel de măsuri coercitive. Forțele noastre de ordine publică și-au făcut treaba foarte bine", a mai spus Klaus Iohannis.

