Preşedintele Klaus Iohannis a criticat duminică seară abordarea Guvernului de după tragedia de la Caracal în care instituţiile nu au ştiu cum să acţioneze pentru a salva viaţa unei tinere de 15 ani răpită în Caracal. Acesta a condamnat "atitudinea politicianistă" şi a cerut Guvernului să se gândească dacă nu este cumva chiar autorul moral al celor întâmplate prin atacul dat la justiţie în ultimii ani.

"Nu ar fi trebuit să discut un asemenea caz în CSAT şi resping abordarea politicianistă propusa de Guvernul României, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii", a arătat Klaus Iohannis.

Şeful statului a sublinit că toţi cei vinovaţi vor trebui aspru pedepsiţi indiferent dacă provind din Ministerul Afacerilor Interne sau din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

"Institutille nu au reuşit de această dată să îşi facă datoria de aproteja dreptul fundamental la viaţă. Este o realitate sumbră care din nefericire nu mai poate fi schimbată. Cei responsabili vor trebui aspru sanctionaţi, de la Interne, de la STS, din toate instituţiile care vor fi găsite vinovate de aceste tragedii", a arătat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierul Dăncilă să renunţe la convocarea unui referendum pentru înăsprirea sancţiunilor pentru infracţiuni de crimă, viol sau pedofilie, şi venirea cu măsuri şi soluţii concrete pentru rezolvarea situaţiei deoarece Guvernul are deja mecanismelor pentru a lua aceste decizii.

"Legislația penală trebuie modificată în interesul drepturilor fundamentale și nu a apărării infractorilor. Voi cere ministruului de Justiție să vadă în ce măsură se impun modificări ale legislației penale", a subliniat Klaus Iohannis.

Iohannis i-a mai cerut Guvernului să abroge toate modificările făcute în ultimii 2 ani şi a arătat că dacă acest executiv nu va fi capabil să ia măsuri, atunci va forma el după alegeri o nouă majoritatea care va fi capabilă de acest lucru.

"Statul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani. Efectele trebuie reparate. Cer Guvernului să ia măsuri acum pentru că are pârghii dacă mai are o minimă decență. Le mai cer abrogarea modificărilor legislative aduse legilor justiției și codurilor penale. Este un pas obligatoriu pe care îl cer și românii afectați de efectele cumpliite ale guvernării PSD

Dacă nu o va face acest guvern voi face o nouă majoritate după alegerile prezidențiale pentru ca drepturile românilor să fie apărate și garantate cu adevărat. Statul român trebuie eliberat de incompetență, clientelism, corupție și aroganță", a conchis Klaus Iohannis.

