Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă de la Palatul Cotroceni, că Guvernul PNL va veni cu o inițiativă legislativă pentru a repara legile justiției, anunțând că în următoarele săptămâni vor avea loc consultări pe această temă. Șeful statului a acuzat PSD a încercat să pună piciorul pe justiție.

” Am avut o ședință cu premierul Orban și ne-am concentrat pe fondurile europene și legile justiției. (...) PSD a încercat să pună piciorul pe justiție. Faptul că au început acum să-și plătească polițe, e o chestiune care ține de cancan. Aceste legi ale justiției trebuie reparate și asta a fost discuția cu premierul. E nevoie de un pas hotărât și curajos”, a declarat Klaus Iohannis.

