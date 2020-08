Klaus Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe Ludovic Orban și Monica Anisie: Se discută despre condițiile în care va începe noul an școlar (VIDEO)

Soarta noului an școlar s-ar putea decide miercuri la Palatul Cotroceni. Premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, printre care Monica Anisie, cea care deține portofoliul Educației, au fost convocați de președintele Klaus Iohannis la discuții pentru a stabili în ce condiții va începe noul an școlar în luna septembrie, informează B1 TV.

Știre în curs de actualizare

