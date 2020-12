Klaus Iohannis îi îndeamnă pe români să meargă la vot pe 6 decembrie: Alegerile se câștigă la urne, se câștigă prin vot / PSD și-a bătut joc de țară, de justiție și de investiții publice” (VIDEO)

În cursul zilei de joi, președintele a vizitat Centrul de vaccinate anti-COVID, amenajat la Romexpo. La finalul vizitei, șeful statului a discutat despre campania de vaccinare ce va fi demarată în țara noastră odată cu sosirea vaccinului, dar și despre campania electorală desfășurat în ultimele săptămâni.

Iohannis le-a reamintit românilor cât de important este să meargă la vot în data de 6 decembrie, la alegerile parlamentare din 2020, atrăgând atenția asupra faptului că victoria se vede la urne:

„Acum, pe scurt, ceva și despre o altă campanie. Despre campania electorală, este ușor de observat că în ultimele zile tot mai des auzim despre sondaje. Toate partidele prezintă sontaje. Într-un fel e bine, cam în toate sondajele câștigător este dat Partodul Național Liberal. Și eu îmi doresc să câștige Partidul Național Liberal, dar, dragi români, alegerile nu se câștigă în songaje. Alegerile se câștigă la urne, se câștigă prin vot, așa că vă rog să mergeți și să votați. Este extrem de important! Ați fost alături de mine în 2019, în primăvară la referednum și am reușit să oprin ciopârțirea legilor justiției, ați fost alături de mine la alegerile prezidențiale și dragi români, mergeți la vot ca să nu pățim ca în decembrie 2016, când printr-o prezență scăzută la vot a câștigat PSD-ul și a urmat coșmarul de ani de zile în care PSD și-a bătut joc de țară, de justiție și de investiții publice. Așa ceva nu ne mai dorim, în consecință vă rog să mergeți la vot. Alegerile se câștigă prin vot. Votați echipa cu care vom reconstrui România și votați pentru România Normală”, a declarat șeful statului, în cursul zilei de joi, după vizita la centrul de vaccinare anti-COVID de la Romexpo.

