Klaus Iohannis: Imunizarea populației prin vaccinare, singurul instrument viabil de a opri pandemia / Redeschiderea societăților și a economiilor, imposibilă fără respectarea măsurilor sanitare (VIDEO)

Sistemele de sănătate din lumea întreagă se află sub o presiune teribilă, iar acceptarea și respectarea măsurilor sanitare de către toți cetățenii rămân puncte critice și reprezintă dovezi de responsabilitate și maturitate ale fiecăruia dintre noi, a declarat Președintele României, Klaus Iohannis, care a subliniat că „imunizarea populației prin vaccinare rămâne singurul instrument viabil de a opri pandemia” de COVID-19. Redeschiderea sustenabilă și în siguranță a societăților și economiilor de pe glob, spune șeful statului, „nu poate fi posibilă” fără respectarea măsurilor de protecție sanitară.

