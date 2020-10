Klaus Iohannis: ''În acest moment nu discutăm despre lockdown. A închide țara nu este o soluție''

Președintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, într-o conferință de presă, la Palatul Cotroceni, despre posibilitatea închiderii țării.

"În acest moment nu discutăm despre lockdown, ci căutăm soluții. În definitiv este nevoie oricât de îngrijorați am fi, și eu sunt foarte îngrijorat, de a găsi un fel de a continua. Fără alegeri, nu există democrație. Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri de la ATI.

A închide țara nu este o soluție. o închidem pentru 2 săptămâni și apoi ce facem: Trebuie să găsim un just echilibru.

Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum și dacă oamenii de știință vor găsi un vaccin foarte repede", a spus Klaus Iohannis.

