Klaus Iohannis: „Dacă avem și președinte și premier din PNL, influența României în toate structurile UE va fi una considerabil mai bună” / Ce semnal dă alegerea lui Tusk în fruntea PPE, în viziunea președintelui (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, la Zagreb, în marja Congresului PPE, că alegerile prezidențiale ne-ar putea duce în situația de a avea și președinte, și premier PNL la sfârșitul anului, ceea ce ar crește influența României în toate structurile UE. Administrația României, spune șeful statului, ar putea folosi această situație în beneficiul țării și al românilor



„Ne duc în situația să avem, la sfârșitul anului, și președinte, și premier din PNL, din PPE. Evident, infleunța României în cadrul PPE și, implicit, în toate structurile UE va fi una considerabil mai bună și, evident, intenția să folosim această situație în beneficiul României și al românilor.



Întrebat dacă acest scenariu ne-ar favoriza aderarea la spațiul Schengen și la zona euro, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Cu siguranță, în noua configurație discuțiile se vor relua și, sigur, vom avea atunci o mult mai mare greutate politică, ca să zic așa”.

Președintele în funcție a vorbit și despre o premieră în cei 43 de ani de istorie ai PPE, și anume alegerea unui est-european în fruntea familiei politice europene de centru-dreapta, în persoana lui Donald Tusk.



„Este o premieră și este o premieră foarte frumoasă. Îl cunosc foarte bine pe domnul Donald Tusk și sunt foarte bucuros că a fost ales cu o majoritate covârșitoare de voturi. Faptul că avem la PPE pentru prima dată un președinte din partea estică a Europei arată, evident, și în PPE o deschidere semnificativă către membrii noi în UE, lucru care ne bucură și este un semn vizibil, evident că falia est-vest dispare tot mai mult. Acesta este lucrul pe care ni-l dorim și noi pentru România și pentru români. Să ajungem și la un nivel de trai, și la o societate de maturitatea societăților din vechile state membre ale UE”, a subliniat Klaus Iohannis.



Întrebat dacă PPE își propune să dea un nou impuls negocierilor de aderare la UE în ceea ce privește Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest, Klaus Iohannis a răspuns: „PPE s-a declarat și s-a implicat de multă vreme pentru extindere și cred că vom continua sub președinția domnului Tusk această politică în PPE. Cel puțin pentru mine este un lucru pe care îl și aștept, mi-l și doresc”.

