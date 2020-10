Klaus Iohannis: ,,În România există peste 1000 de locuri pentru pacienți Covid-19, iar în acest moment peste 600 sunt ocupate.''

În cadrul conferinței de presă susținute miercuri la Palatul Cotroceni, președintele României a precizat că situația nu este critică, dar este foarte îngrijorătare. Acesta a menționat că în România există peste 1000 de locuri pentru pacienți infectați cu Covid-19.

”În momentul de față, situația nu este încă critică, dar este foarte îngrijorătoare. O să vă dau câteva date centralizate: în România există peste 1000 de locuri pentru pacienți Covid-19, iar la acest moment ceva mai mult de 600 sunt ocupate. Pe de altă parte, în spitale există și locuri pentru pacienții non-Covid. În total, locurile la ATI sunt în jur de 2300.

Desigur, distribuția nu esteu uniformă, pentru că în zonele unde avem o incidență a cazurilor mai mare sunt ocupate locurile, iar cei care se îmbolnăvesc sunt duși în altă parte, de asta se ocupă autoritățile.

Am discutat chiar astăzi cu premierul și l-am rugat să întreprindă măsuri urgente pentru a crește numărul locurilor la ATI. În perioada următoare probabil că vom avea o creștere a locurilor la ATI.

Medici avem atâția câți avem. Știu că mulți sunt în pragul epuizării, mulți sunt supărați că nu sunt condiții mai bune, din păcate medici nu poți să faci peste noapte.”, a precizat Klaus Iohannis.

