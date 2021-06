Klaus Iohannis, în vizită de stat în Estonia: E esențial să consolidăm capacitatea UE de a răspunde la orice noi potențiale provocări. Centrul euro-atlantic pentru reziliență de la București va fi foarte util (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis se află o vizită de stat în Estonia. Acesta a discutat cu omologul eston, Kersti Kaljulaid, despre relațiile bilaterale, dar și despre cooperarea dintre cele două țări în cadrul UE.

Klaus Iohannis, declarații din cadrul vizitei de stat în Estonia

„Această vizită are loc într-un moment cu totul special pentru Romnia și Estonia, care beneficiază de un parteneriat exclent. 2021 e anul celebrării centenarului relațiilor bilaterale și a celor 30 de ani de la reluarea acestora. Dincolo de mometnul simbolic, vizita reprezintă o continuare a dialogului constant și deschis pe care l-am avut cu dna președinte.

În cadrul discuției de azi am subliniat interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale și sectoriale. Am remarcat că, după problemele generate de pandemie, relațiile noastre economice cunosc, de la începtul acestui an, un reviriment îmbucurător.

România și Estonia împărtășesc viziuni și interese comune la nivelul EU, fapt ce facilitează cooperarea strânsă între noi în raport cu agenda europeană curentă și cu prioritățile Uniunii în perspectivă. După discuția de azi, am convinegrea că vom continua să susținem împreună importanța unei abordări unitare la nivelul UE.

Am discutat și despre importanța coordonării la nivelul EU, promovarea consilidării rezilienței atât în plan intern, cât și în plan global. Am subliniat că, mai ales în lumina învățămintelor rezultate din experiența crizei recente, e esențial să acționăm pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde eficient la orice noi potențiale provocări. Centrul euro-atlantic pentru reziliență de la București va fi foarte util în acest sens și am invitat Estonia să participe la acesta”, a declarat Klaus Iohannis.