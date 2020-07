Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, înainte de a pleca la Bruxelles, acolo unde are loc reuniunea Consiliului European pe tema bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027 și planului european pentru relansare a econimiei, că este optimist că, în cele din urmă România va obține sume ”rezonabile, consistente”.

”Dorim să negociem două teme mari, grele, în legătură cu banii europeni. Este vorba, în primul rând, de Bugetul Multianual și aici pentru România sunt două chestiuni foarte importante. Noi ținem neapărat să avem o sumă suficient de mare pe coeziune și o sumă suficient de mare pe politică agricolă.

Noi avem nevoie de acești bani, avem planuri mari, avem nevoie de bani europeni pentru spitale, pentru școli, pentru autostrăzi, pentru căi ferate și multe alte programe care pot fi acoperite din aceste sume. Evident, pentru agricultură, dorim să folosim sume cât se poate de consistente pentru a moderniza agricultura românească și pentru a obține, sigur, rezultate bune.

Discutăm despre pachetul destinat revigorării economice. Este un pachet pe care contăm. Sunt bani care vor fi folosiți pentru revigorarea economică, pentru refacerea economiei după criza cauzată de COVID-19. Noi dorim să obținem sume consistente. Aici avem, pe de o parte, bani care se dau sub formă de împrumuturi, dar o parte, sperăm și mai mare, vor fi bani care nu trebuie returnați, așa-numitele granturi. Sunt bani pe care îi vom folosi pentru revigorarea economică, pentru firme, pentru modernizări, pentru digitalizare, pentru modernizarea întregului sistem educațional, pentru fondul social și multe altele.

Se negociază sume foarte mari. Eu sunt foarte hotărât să mă bat pentru interesul României în așa fel încât să obținem un rezultat consistent. (...) Sunt relativ optimist că, în final, pentru România sumele vor fi rezonbile, consistente”, a spus Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului a precizat că se așteaptă la negocieri complicate și s-a declarat sceptic că discuțiile se vor încheia în acest sfârșit de săptămână.

”Este un scenariu optimist să finalizam discuțiile astăzi și mâine. În Consiliu părerile încă sunt împărțite, se știe că nu toată lumea este convinsă că propunerea care este pe masă e cea mai bună. Mă aștept la negocieri destul de complicate. Este chiar posibil să trebuiască, după un timp, să reveim să finalizăm aceste negocieri. Este important de știut că sunt bani mulți pe care îi discutăm. Pentru România este o șansă mare să obținem o finanțare consistență pentru următorii ani, cu care vom reuși, cu siguranță, să rezolvăm foarte multe dintre probleme”, a spus Klaus Iohannis.

