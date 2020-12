Președintele Klaus Iohannis participă, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles. Unul dintre subiectele abordate va fi cel legat de protecția mediului. Șeful statului a explicat care va fi poziția țării noastre: „România își asumă o țintă europeană de atingere a neutralității din punct de vedere al carbonului până în 2050 și va susține, asta voi sublinia azi, o țintă ambițioasă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030”. Iohannis a mai spus că nu e nevoie de proiecte nerealiste care să zacă prin sertare, ci de măsuri concrete, ambițioase, care să ducă la îmbunătățirea nivelului de trai. .

