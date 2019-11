Eroul alegerilor nu este candidatul, ci alegătorul cu ștampila în mână, a declarat Klaus Iohannis, marți seară, în cadrul unei dezbateri organizate la BCU. Candidatul PNL la prezidențiale i-a îndemnat pe români să meargă la urne și să fie astfel campionii acestui scrutin.

Întrebat dacă simte că mediul online îi este ostil în ultima vreme, dat fiind că a refuzat dezbaterile electorale încă de la debutul campaniei, Iohannis a răspuns: „Într-o campanie, mereu sunt opinii pro și contra. De fapt, de aici apare dinamica campaniei. Eu mi-am pus în practică strategia pe care am gândit-o. Asta e strategia și e în desfășurare. Am urmărit impactul pe Facebook și în esență cred că dacă tragem linie, numărul urmăritorilor e în creștere. Net lucrurile au fost bine înțelese și mă bucură acest lucru”.

Îndemnat să le transmită un mesaj alegătorilor care se gândesc să boicoteze turul al doilea al prezidențialelor, candidatul liberal a spus: „Mesajul direct e simplu. Aici vorbim de un tur 2 între candidatul Iohannis, care a fost președinte, românii știu ce și cum a făcut, și o candidată care repezintă un PSD nereformat, nedemocratic, care a guvernat contra rormânilor. Mulți nehotărâți își vor forma în zilele următoare o părere. Invitația mea e clară pentru toată lumea să mă voteze”.

Întrebat dacă îi e teamă de o demobilizare a votanților, Iohannis a răspuns: „Eu sper că prin aparițiile mele să-i conving că merită oricând mers la vot. Eroul alegerilor nu e candidatul, ci alegătorul cu ștampila de vot în mână. Îi învit pe români să devină campioni la turul 2”.

