Iohannis, mesaj pentru alegătorul român: „Hai la vot! Miza e clară: ori eu, ori PSD. Votează!” (VIDEO)

Klaus Iohannis îi îndeamnă pe români, printr-un mesaj video, să-l voteze pe 24 noiembrie, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dacă vor să scape de PSD.

„Hai la vot! Miza e clară: ori eu, ori PSD. Votează!” - este mesajul transmis de candidatul PNL la prezidențiale.

Duminică are loc în țară al doilea tur al acestui scrutin. În Diaspora, votul a început vineri, la ora 1.00, în Noua Zeelandă şi Australia şi se va încheia luni, la ora 7.00, pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Procesul electoral în străinătate se va derula pe durata a trei zile vineri, 22 noiembrie, între orele 12.00 – 21.00, 23 şi 24 noiembrie, între orele 7.00 şi 21.00 (ore locale). În fiecare zi există posibilitatea prelungirii votului până la ora 23.59 dacă sunt cozi.

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, Klaus Iohannis a obţinut 37,82% din voturi, iar Viorica Dăncilă - 22,26%.

