Klaus Iohannis i-a îndemnat pe români să vină voteze în număr cât mai mare în turul al doilea al prezidențialelor. Acesta a ținut să le reamintească românilor că absenteismul la vot din decembrie 2016 a adus PSD-ul la Putere și cu greu acest partid a putut fi înlăturat de la guvernare după tot răul pe care l-a făcut.

„Legislația a înlesnit semnificativ votul în Diaspora. Am avut un record de participare, nu s-a mai stat la coadă, oamenii nu au mai pierdut vremea la secțiile de votare. Le mulțumesc românilor din Diaspora pentru participarea record. Acum că am aflat și cum au votat, le mulțumesc și personal.

A doua chestiune e legată de PSD: deja PSD încearcă tot felul de manevre și vreau acum să cer românilor maximă vigilență când e vorba de PSD. Maximă vigilență nu înseamnă să ne temem, ci să fim atenți și să mergem la vot. Ar fi foarte păcat să repetăm greșeala din decembrie 2016, când, prin absenteismul românilor la alegerile parlamentare, a fost adus la putere PSD și am avut nevoie de aproape trei ani să-i înlăturăm de la butoanele puternii, după ce a vrut să-și subjuge statul român”, a declarat Klaus Iohannis.

