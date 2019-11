Sunt un fan al independenței justiției și faptul că reclam de la politicieni să nu se atingă de independența justiției, atunci acest lucru trebuie să fie cu atât mai valabil pentru președintele României, a declarat Klaus Iohannis, marți seară, în cadrul unei dezbateri organizate la BCU.

Întrebat de jurnalistul Antena 3 Radu Tudor de ce nu a sancționat public ”abuzurile” făcute de anumiți magistrați și ”încălcările” legii și Constituției din sistemul judiciar, candidatul PNL la prezidențiale a răspuns: „Aș fi putut merge în CSM și să impun un punct de vedere, puteam face presiuni publice pe sistemul de justiție, dar eu chiar cred în independența justiției și în nevoia independenței justiției, așa că m-am abținut. Dacă în anumite abordări instituționale în sistemul de justiție au fost abateri, atunci ele trebuie lămurite în CSM, că așa spune Constituția, și fără președinte. Faptul că am dreptul să merg să iau parte nu înseamnă că am drept de vot, faptul că reclam de la politicieni să nu se atingă de independența justiției, atunci acest lucru trebuie să fie cu atât mai valabil pentru președintele României”.

„Sunt un fan al independenței justiției. Las entitățile care au drept constituțional să se ocupe de aceste chestiuni să se ocupe. Nu putem pune în balanță drepturile omului contra independenței justiției. Trebuie apărate ambele cu tot ce avem la dispoziție în Constituție”, a mai precizat Klaus Iohannis.

