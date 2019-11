Klaus Iohannis, despre înființarea unei armate europene: ”Nu trebuie să se afle în afara NATO, ci să fie complementară NATO. O armată europeană independentă nu este fezabilă” (VIDEO)

Klaus Iohannis este de acord cu modernizarea și dezvoltarea sistemelor de apărare ale Europei, dar susține că acestea nu ar trebui să se afle în afara NATO.

Întrebat de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire dacă este pro sau contra înființării unei arkmate europene, candidatul PNL a răspuns: ”Am creionat împreună (în Consiliul European - n.r.) un proiect pe apărare europeană care se numeste PESCO. Noi suntem parte a acestui proiect care este destinat revigorii industriei de apărare. Nu se referă la funcția de apărare prin armate și armament.

Există în Europa mai mulți politicieni relevanți care spun că trebuie să avem grijă ca în Europa să avem sisteme de apărare proprii, eficiente, moderne, ceea ce este corect, dar în viziunea mea, acestea nu trebuie să se afle în afara NATO, ci să fie complementară NATO.

Aproape toți în Europa avem nevoie de forțe armate mai moderne, dar crearea unui paralelism cu NATO nu ar ajuta pe nimeni. În caz de vulnerabilitate cine ar comanda NATO sau Europa?”.

”Trebuie să rămânem într-o perfectă complementaritate cu NATO și nu într-un paralelism cu NATO. O armată europeană în conceptul de a fi independentă, după părerea mea nu este fezabilă”, a subliniat Klaus Iohannis.

