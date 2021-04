Klaus Iohannis: Institutul Cantacuzino, un reper al cercetării românești (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, la deschiderea evenimentului „Anul Centenarului Institutului Cantacuzino”, că institutul este un reper al cercetării românești. Totodată, acesta a afirmat că este impresionat de eforturile medicilor.

