Klaus Iohannis, întâlnire cu Ludovic Orban la Palatul Cotroceni: Președintele și premierul vor discuta despre fondurile europene alocate României

Președintele Klaus Ioahnnis și premierul Ludovic Orban se întâlnesc, miercuri, la ora 12.30, la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre fondurile europene alocate României, informează Administrația Prezidențială. La finalul întrevederii, șeful statului va susține o declarație de presă. Discuțiile dintre șeful statului și șeful Guvernului vin în contextul în care, conform planului Comisiei Europene de relansare economică în urma pandemiei de coronavirus, România ar urma să primească 33 de miliarde de euro sub formă de granturi și credite.

Klaus Iohannis și Ludovic Orban, discuții la Cotroceni despre fondurile europene pe care ar trebui să le primească România

Astfel, țara noastră ar fi unul dintre principalii beneficiari ai planului propus de Executivul european, în valoare de 750 de miliarde de euro. Concret, România ar urma să primească 19.6 miliarde de euro sub formă de granturi și 13,4 miliarde de euro credite. Sumele vor fi disponibile începând din 1 ianuarie 2021, cu condiția ca până atunci să fie aprobate de Parlamentul European, de Consiliu și de cele 27 de state membre. Finanțările se vor face pe bază de proiecte.

Guvernul României ar avea deja un plan de investiții, a anunțat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, precizând că fondurile anunțate de Comisia Europeană reprezintă o resursă importantă pentru țara noastră.

”Este o alocare bugetară importantă pentru România. Trebuie să folosim această resursă în următorii ani pentru a putea aduce România acolo unde ne dorim cu toți din punctul de vedere al nivelului de bunăstare. Este o resursă importantă. Urmează ca aceasta să fie validată de către statele membre și sperăm ca la finalul consultărilor și procedurilor de validare să putem beneficia de aceste resurse. În acest moment, planul nostru de investiții se bazează, într-o mare măsură, pe resursele bugetare de la nivelul Comisiei Europene.

Urmează ca acest plan să fie ratificat la nivelul Consiliului European, unde suntem convinși că România are o poziție privilegiată, atât prin influența pe care o are președintele Klaus Iohannis, cât și prin forța pe care o are Guvernul României, dat fiind faptul că face parte din cea mai importantă familie politică europeană, astfel încât să ne maximizăm aceste avantaje și aceste resurse să fie disponibile în cursul acestui an, începând, cel mai probabil din toamnă”, a declarat Ionel Dancă, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

La rândul său, europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a susținut că fondurile alocate prin planul de redresare economică propus de Comisia Europeană ar putea fi folosite la modernizarea României.

„În perioada următoare, Parlamentul European și guvernele statelor membre vom decide împreună în ce domenii, pe ce proiecte și în ce condiții se vor aloca acești bani”, a explicat Siegfried Mureșan.

Italia și Spania, țările europene care au avut cel mai mult de suferit din cauza pandemiei de coronavirus ar urma să primească cei mai mulți bani, potrivit planului de redresare economică

Fondul în valoare de 750 miliarde euro va fi împărțit în 500 de miliarde de euro - granturi și 250 miliarde de euro - credite.

Italia și Spania, statele europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19 ar urma să primească, 153, respectiv 149 de miliarde de euro. Germania, țara care contribuie cu cei mai mulți bani la acest fond, va primi 185 de miliarde de euro, în timp ce Franța – 130 de miliarde. Polonia ar urma să încaseze 64 de miliarde de euro, iar Ungaria va primi 15 miliarde de euro.