Klaus Iohannis: Întărirea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA, un pilon de bază al politicii externe a României. Statul român menține ca obiectiv major extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în viitor (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu SUA, marți, la ceremonia de la Ambasada americană la București, care marchează decorarea lui Nicolae Ciucă, premier interimar, cu distincția militară „Legiunea de Merit”. „Statul român menține ca obiectiv major extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în viitor”, a afirmat șeful statului.

