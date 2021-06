Klaus Iohannis: Între România și statul Israel există relații privilegiate cu caracter strategic. Am exprimat apreciere față de succesul campaniei de vaccinare din Israel (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, în declarația de presă comună cu omologul său israelian, Reuven Rivlin, despre relațiile bune dintre cele două state și despre inițiativele României în privința combaterii antisemitismului. Totodată, șeful statului și-a exprimar aprecierea față de succesul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Israel, care a permis reluarea activităților în condiții obișnuite. Klaus Iohannis s-a referit și la concflictul israeliano-palestinian, context în care a precizat că România militează pentru soluția celor două state.

”Suntem în pragul aniversării a 73 de ani de relații diplomatice neîntrerupte pe care le celebrăm pe 11 iunie. Între România și statul Israel există relații privilegiate cu caracter strategic, fundamentate pe legături solide de ordin istoric, cultural și uman.

O contribuție esențială la crarea acestei relații speciale o au cele două comunități cărora le adresez un gând bun și cu acest prilej. Suntem îndatorați comunității originarilor din România pentru aprecierea de care țara noastră se bucură în Israel în cele mai diverse domenii – tehnic, medical, artistic, sportiv. Comunitatea evreiască din România are un rol foarte activ și dinamic, menținând o apropiere constantă de societatea israeliană.

Țara noastră continuă demersurile pentru asumarea trecutului. România este un model în privința inițiativelor pentru prezervarea memoriei și combaterea antisemitismului, din păcate, un subiect încă atât de actual.

Recent, Guvernul României a adoptat prima strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. În contextul actual, este cu atât mai important ca toate țările să dezvolte și să utilizeze instrumente și mecanisme specifice, menite să combată eficient aceste fenomene care au un impact negativ asupra societăților noastre și care s-au amplificat, din păcate, pe fondul pandemie de COVID-19. În acest context pandemic, am exprimat apreciere față de succesul campaniei de vaccinare din Israel, care a permis deschiderea economiei și reluarea activităților sportive și culturale în condiții obișnuite”, a spus Klaus Iohannis.

