Klaus Iohannis, întrebat cum ar vrea să rămână în cartea de istorie dacă va obține al doilea mandat: „Sunt un om orientat spre construcție și soluție partea cu scrierea istoriei este partea altora” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat marți seară, de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire, cum ar vrea să rămână în cartea de istorie, în cazul în care va obține un nou mandat la Palatul Cotroceni.

Candidatul PNL a precizat că preferă să-i lase „pe cei de după noi” să eticheteze felul în care s-a desfășurat mandatul său de șef al statului, explicând: „În ce privește felul în care vreau eu să fiu văzut în istorie, asta ne vor spune cei care vor scrie istorie. Pe mine mă preocupă să reprezint România bine, cu demnitare, cu mândrie, să contrubui la realizarea României normale cu sutele de aspecte, economice, de securitate, de externe, de școală, de sănătate și după aceea vom vedea ce vor spune cei de după noi despre acest mandat. Eu sunt un om orientat spre construcție și soluție partea cu scrierea istoriei este partea altora”.

Referitor la sloganul său conform căruia vrea să fie președintele care să aducă în România normalitatea, Klaus Iohannis a precizat: „Asta ar fi o variantă bună”.

