Klaus Iohannis, întrebat cum s-ar defini ca președinte: ”Nu mă joc, nici nu dictez, prezidez” (VIDEO)

”Nu mă joc, nici nu dictez, prezidez”, a răspuns Klaus Iohannis întrebat, marți seară, ce fel de președinte a fost în primul său mandat. Totul în contextul în care predecesorul său, Traian Băsescu s-a autodefinit drept un președinte-jucător, în timp ce contracandidata sa, Viorica Dăncilă, l-a acuzat că este un președinte-spectator.

”Vă las pe dumneavoastră să evaluați, aici sau în altă parte, cel fel de președinte am fost eu în primul madnat. Câteodată, de la PSD mi se spune că am fost spectator și apoi inactiv și apoi mi se spune că vreau să acaparez totul și să fiu un președinte dictator și mă bag peste tot.

Ei trebuie să se hotărască care este adevăratul și cred că adevărul este undeva la mijloc. Sunt un președinte care real se implică, vine cu soluții și care vine cu perspective. Nu mă joc, nici nu dictez, prezidez”, a declarat Klaus Iohannis despre prestația sa din primul mandat de șef al statului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.