Klaus Iohannis, întrebat dacă Giorgiana Hosu ar trebui să demisioneze de la șefia DIICOT: Sunt convins că speța va fi analizată de CSM și vom primi de acolo un răspuns autorizat (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat că este „convins” că speța Giorgianei Hosu, al cărei soț este inculpat într-un dosar de corupție, va fi analizată la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) „și o să primim de acolo un răspuns autorizat”.

