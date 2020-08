Klaus Iohannis, întrebat de ce nu se distribuie măști gratuite profesorilor: 'Bănuiesc că nu există fonduri suficiente, dar, din ce am discutat cu foști colegi de-ai mei, nu cred că e o problemă extremă' (VIDEO)

Guvernul nu va putea asigura măști de protecție pentru toţi copiii şi profesorii din România, dar aceasta nu este o “problemă extremă” în opinia președintelui Kaus Iohannis. Acesta a comentat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, afirmația vicepremierului Raluca Turcan, care a spus că acordarea de măști gratuite se va face în special către copiii din familiii sărace.

În contextul începerii noului an școlar, președintelui Iohannis I s-a cerut să lămurească afirmația Ralucăi Turcan cu privire la măștile de protecție acordate elevilor și profesorilor.

“Așa s-au gândit guvernanții, bănuiesc că pur și simplu nu există fonduri suficiente, dar din ce am discutat cu foști colegi, nu mi se pare că e o problemă extremă, profesorii și elevii vor merge cu măști procurate de ei”, a spus șeful statului.

