Klaus Iohannis, întrebat despre o eventuală desființare a Serviciului Omoruri: N-am auzit despre desființarea unui serviciu vital, voi verifica / Ce mesaj a avut șeful statului pentru Marcel Vela și Bogdan Despescu (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, le-a transmis lui Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, și secretarului de stat Bogdan Despescu „să se implice total pentru cetățeni”. Șeful statului a lansat acest mesaj în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o joi, la Palatul Cotroceni.

