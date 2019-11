Klaus Iohannis: ”Ce s-a întâmplat azi e un exercițiu autentic democratic. Se termină astfel guvernarea PSD-istă. Mă tem de ce vor găsi noii miniștri în ministere” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul ceremoniei în care cabinetul Orban a depus jurământul de învestitură, că liberalii au reușit un adevărat exercițiu democratic prin faptul că au demis guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură și au obținut votul de încredere al Parlamentului.

”Domnule prim-ministru, felicitări dumneavoastră și întregii echipe guvernamentale. Vă doresc un mandat de mare succes chiar dacă, din păcate, nu va fi un mandat întreg de patru ani, dar prin compensare va fi mai greu.

Domnule președinte al PNL, Ludovic Orban, vă felicit pe dumneavoastră și pe parlamentarii PNL și pe toți cei din partid care ați reușit un lucru incedibil: să convingeți partidele din opoziție ca împreună să constituiți o nouă majoritate în Parlament, înlocuind majoritatea toxică a PSD.

Astăzi ați reușit din nou să convingeți partidele din opoziție să voteze pentru guvernul Orban. Este o realizare foarte mare și vreau să subliniez că ce s-a întâmplat azi e un exercițiu autentic democratic. Un guvern a fost înlăturat de majoritate, un alt guvern a fost învestit.

Vreau astăzi să felicit și pe ceilalți parlamentari: USR, PMP, UDMR, ALDE, minorități, chiar din Pro România, din PSD, neafiliați. Dumneavoastră toți care ați votat pentru învestirea guvernului Orban ați făcut un lucru foarte înțelept: ați înțeles să lăsați deoparte micul, meschinul aranjament politici când România era în criză. Ați dat României o șansă să meargă mai departe. Felicitări și aprecieri din partea mea”, a spus Klaus Iohannis.

De asemenea, Klaus Iohannis a lansat un nou atac la partidul care a guvernat ţara în ultimii ani. Şeful statului a acuzat PSD că România a stagnat în ultimii 30 de ani din cauza social democraţilor.

”Se termină astfel guvernarea PSD-istă care în diferite variante a durat aproape trei ani, guvernări toxice, guverne care au stricat foarte multe proiecte.

Este foarte bine că această etapă s-a terminat azi și avem șansa să avem un guvern care va primi sper suficient sprijin în Parlament pentru a începe reconstrucția.

România putea să fie mult mai departe, să aibă mai multe autostrăzi, spitale, școli, proiecte pentru români. În ultimii 30 de ani, România nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine din cauza PSD, o spun direct”, a mai declarat șeful statului.

Klaus Iohannis a precizat că schimbarea de guvern este încununarea voinței exprimate de cetățeni la ultimele alegeri.

”Această schimbare este încununarea unei lupte de uzură dusă în ultimii trei ani împreună cu opoziția parlamentară. Acest succes e indus de voința populară.

La europarlamentare s-a văzut o schimbare a atitudinii în rândul românilor, au votat altfel decât la parlamentarele din 2016. Românii au votat la referendumul din 26 mai pentru România dreaptă, pentru o justiție puternică.

Votul pe moțiunea de cenzură și învestirea de azi vine ca răspuns la ce ne-au spus românii: că s-au săturat de PSD.

Începe un mandat greu, dar care poate să aducă foarte multe satisfacții pentru partidele care se implică și pentru români. Vă doresc să găsiți spriijinul necesar în Parlament pentru a stopa dezastrul lăsat în urmă de guvernele PSD. Mă tem de ce vor găsi noii miniștri în ministere”, a declarat Klaus Iohannis.

