Klaus Iohannis, după ce membrii Guvernului au depus jurământul: Apreciez votul din Parlament. S-a transmis un mesaj de unitate (VIDEO)

Guvernul Orban III a depus, sâmbătă seară, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în condiții speciale, impuse de criza generată de extinderea noului coronavirus pe teritoriul țării.

La finalul ceremoniei, președintele Klaus Iohannis șăi-a exprimat aprecierea pentru faptul parlamentarii au înțeles gravitatea situației prin care trece România și au dat dovadă de unitate, învestind un guvern cu puteri depline.

”Apreciez în mod deosebit votul care s-a dat astăzi în Parlament. S-a transmis un mesaj de unitate. Sunt foarte bucuros să constat că majoritatea parlamentarilor și partidelor au înțeles importanța acestui momemt, greutataea acestui moment și nevoia unei acțiuni unitare pentru România și români. Prima prioritate este comntinuarea luptei împotrva epidemiei de coronavirus pentru a gestiona eficient întreaga criză care s-a generat.

Guvernul care își preia acum mandatul este cel are și până acum a lucrat cu motoarele turate, a lucrat bine pentru a gestuiona această criză. Acum, cu toate forțele, vom continua această luptă”, a declarat Klaus Iohannis.

Guvernul Orban III a fost învestit, sâmbătă, în urma votului din Parlament. Au fost exprimate 286 voturi ”pentru”, 23 ”împotrivă” și o abținere. Pentru a fi învestit noul cabinet avea nevoie de 233 de voturi favorabile. Cabinetul Orban III are aceeași componență ca Executivul precedent și va pune în aplicare același program de guvernare.

Împotriva Guvernului Orban III au votat aleșii de la Pro România, partid coondus de Victor Ponta, și parlamentarii neafiliați, care sunt controlați de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Amintim că învestirea noului Guvern are loc în plină criză generată de înmulțirea cazurilor de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul României.

Sâmbătă, țara noastră a intrat în al treilea scenariu de răspuns la această criză, odată cu depășirea pragului de 100 de cazuri de contaminare.

