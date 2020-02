Iohannis: În ciuda provocărilor, sunt incontestabili pașii uriași făcuți în direcția unei justiții independente. Nu trebuie să ne oprim aici (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, la prezentarea bilanțului Curții Supreme pe 2019, despre câștigurile majore pe care le-a obținut societatea românească în ultimii ani. Justiția a fost supusă unor încercări de subordonare față de politic, dar românii au dat un răspuns pe măsură și au fost alături de magistrați. Astfel, democrația noastră s-a maturizat, a precizat șeful statului.

„În ultimii ani, justiția din România a fost supusă unor încercări de subordonare față de politic. La aceste provocări, răspunsul societății românești a fost pe măsură. Democrația noastră s-a maturizat, iar românii au fost alături de magistrați, exprimându-se în mod clar pentru valorile europene, statul de drept și pentru o țară în care legea este aceeași pentru toți. Sunt câștiguri majore pentru România, pe care avem obligația să le protejăm și să le consolidăm”, a declarat Klaus Iohannis.

