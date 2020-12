Președintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat pe Florin Cîțu pentru poziția de prim-ministru. „O coaliție formată din PNL, USR-PLUS și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României”, a subliniat șeful statului.

