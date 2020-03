Ludovic Orban a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier.

”Toate discuțiile au fost foarte bune, foarte constructive., Toate abordările politicienilor au fost consistente, mature și constructive. Toată lumea a înțeles că suntem într-o situație foarte specială, de criză, în care nu e loc de răfuieli politice. E nevoie de soluții urgent.

Am primit o singură propunere pentru premier. Avem, în momentul de față, un guvern în funcțiune, Guvernul Orban, care a lucrat foarte bine de la învestire și până acum. (…)

Am luat împeună măsurile cele mai potrivite, la timpul potrivit și rezultatele se văd, avem relativ puține cazuri de coronavirus în România.

Este imposibil de imaginat că în timpul acestei lupte, unde noi formăm o echipă, să schimbăm totul peste noapte.

Așadar, singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban. Și l-am desemnat pentru pozitia de prim-ministru”, a anunțat președintele Klaus Iohannis, la finalul consultărilor cu reprezentanții partidelor parlamentare.

Șeful statului a mai precizat că votul de învestitură a nouluii Guvern ar putea avea loc în cursul zilei de sâmbătă.

”Am promisiuni de la toate partidele că se vor implica în Parlament pentru a trece cu mare celeritate prin toate procedurile parlamentare pentru ca în cel mai scurt timp, posibil deja mâine, să avem votul de învestire a guvernului Orban, un vot care se va da în condiții foarte speciale.

Mă aștept de la toate partidele, toți politicienii responsabili, să fie parte a acestui efort comun de rezolvare a situației, de finalizare a crizei politice, ca să ne putem concentra 100% pe combaterea infecției cu coronavirus”, a mai spus Klaus Iohannis.

Amintim că în următoarele 14 zile membrii Guvernului, inclusiv premierul desemnat Ludovic Orban se vor afla în izolare la domiciliu. Asta după ce aceștia au intrat în contact cu senatorul liberal de Constanța, Vergil Chițac, diagnosticat oficial cu noul coronavirus. Orban se va afla în izolare la Vila Lac I.

În aceste condiții, consultările dintre șeful statului și reprezentanțiii partidelor parlamentare, au avut loc în sistem de teleconferință.

