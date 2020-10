Președintele Klaus Iohannis participă, luni, la Ziua Unităţii Germane, eveniment organizat de Ambasada Germaniei la București la 30 de ani de la reunificarea țării. Cu această ocazie, șeful statului a declarat că relația bilaterală excelentă și solidă dintre România și Germania a evoluat continuu și dinamic, ajungând în prezent să aibă un caracter cu adevărat strategic.

Totodată, Iohannis s-a arătat onorat de invitația primită și a mulțumit președintelui Federal Frank-Walter Steinmeier pentru cuvintele de apreciere la adresa cooperării dintre România și Germania.

“Este o onoare să iau parte anul acesta la sărbătorirea celei de-a 30-a aniversări a Unității Germane, de data aceasta în condiții speciale, adaptate restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Sărbătorirea anul acesta a 30 de ani de la reunificarea Germaniei, precum și marcarea, anul trecut, a aceluiași interval de timp de la Căderea Zidului Berlinului reprezintă repere istorice esențiale ale poporului german, dar și ale unei Europe democratice, unite, deschise și puternice.

Doresc să-i mulțumesc domnului Președinte Federal Frank-Walter Steinmeier pentru cuvintele de apreciere la adresa cooperării dintre România și Germania și să-l asigur că România, ca stat profund atașat idealului de unitate europeană, reprezintă un partener solid și de încredere al Germaniei în spațiul central și sud-est european. Aștept cu mare plăcere vizita la București a Președintelui Federal, de îndată ce condițiile o vor permite (...) Cancelarul Konrad Adenauer obișnuia să spună: „Toți trăim sub același cer, dar nu avem toți același orizont”. Reunificarea poporului german, la 3 octombrie 1990, a fost o contribuție importantă pentru viitorul european comun. Suntem datori să construim în continuare viitorul comun al cetățenilor noștri, în spiritul cooperării, solidarității și coeziunii, atribute care definesc proiectul nostru european.”, a spus Iohannis.

