Klaus Iohannis, la bilanțul primului mandat la Cotroceni: ”Alocarea a 2% din PIB pentru Apărare a făcut din România un partener credibil și puternic în NATO” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, la prezentarea bilanțului primului său mandat de șef al statului, că încă de la preluarea funcție a inițiat condultări cu reprezentanții partidelor parlamentare,care au fost concretizate prin decizia de alocare a 2% din PIB pentru domeniul Apărării. Astfel, România a devenit ”un partener credibil și puternic în NATO”, a susținut Iohannis.

”Încă de la debutul mandatului meu, am inițiat, în ianuarie 2015, consultări cu partidele politice parlamentare care s-au concretizat prin încheierea Acordului privind creșterea bugetului alocat Apărării la 2% din PIB. Este o decizie majoră, care face din România un partener credibil și puternic în NATO și asigură, în același timp, finanțarea atât de necesară modernizării și dotării Armatei României”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul unei declarații de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a amintit și alte momente importante care au marcat primul său mandat din punctul de vedere al politicii extrene. Astfel, Iohannis a menționat vizitele sale în SUA, unde a fost primit de liderul american, Donald Trump, rolul jucat de țara noatră în negocierile purtate la nivel european, precum și organizarea la Subiu, în acest an, a Summit-ului Consiliului European.

”În privința politicii noastre externe, m-am axat pe cele trei coordonate care au constituit filonul de continuitate al mandatului meu și mă refer, desigur, la creșterea rolului României în NATO și în Uniunea Europeană, și extinderea și întărirea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Vizita pe care am făcut-o la Casa Albă, în iunie 2017, a fost prima a unui șef de stat din Europa Centrală și de Est în mandatul Președintelui Donald Trump și a fost urmată, doi ani mai târziu, de o nouă întâlnire extrem de consistentă, care a marcat decisiv aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre statele noastre.

Fiind un pro-european convins, mi-am propus și am reușit ca, pe parcursul mandatului meu, România să devină un membru respectat al marii familii europene și activ în dezbaterile deloc ușoare care au marcat parcursul Uniunii în această perioadă.

În cadrul Summitului din 9 mai a.c. de la Sibiu, prima reuniune a Consiliului European găzduită de țara noastră, sub deviza «Spiritului de la Sibiu», toți liderii europeni și-au luat răspunderea să continue, împreună, proiectul european și să acționeze pentru a le asigura tuturor cetățenilor europeni o viață din ce în ce mai bună”, a mai precizat Klaus Iohannis.

Bilanțul integral al primului mandat de președinte al lui Klaus Iohannis a fost publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale. Documentul are peste 800 de pagini. (Detalii AICI)

