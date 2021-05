Klaus Iohannis, la Bruxelles: Vrem să fim parte a Europei care luptă pentru prevenirea schimbărilor climatice, însă, pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca această luptă să fie una echitabilă (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, se află luni și marți la Bruxelles, unde participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, iar unul dintre subiectele de pe agendă se referă la schimbările climatice, despre care spune că „nu cunosc granițe naționale”. „Nu există nicio parte a globului care este ferită”, a adăugat șeful statului, care a precizat că România – la rândul ei afectată de secetă, valuri de căldură și inundații – vrea să fie „parte a Europei care luptă pentru prevenirea schimbărilor climatice, însă, pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca această luptă să fie una echitabilă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Președintele României, la Bruxelles. Ce a spus Klaus Iohannis despre lupta pentru prevenirea schimbărilor climatice

„O temă foarte importantă care se află pe agenda discuțiilor din această întâlnire a Consiliului este legată de schimbările climatice. Noi am avut o discuție foarte lungă în decembrie, discuție în care și eu am fost foarte implicat, și am hotărât să fim ambițioși și să avem o țintă ambițioasă. Se știe că pentru 2050 ne dorim neutralitatea climatică, dar deja pentru 2030 vrem să avem o reducere semnificativă a poluării față de anul 1990. Este, între timp, clar că vorbim de o reducere de 55% până în 2030, o țintă foarte ambițioasă, dar care credem că este realizabilă”, spune șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a amintit că inclusiv România a fost afectată de fenomene meteo extreme.

„Schimbările climatice nu cunosc granițe naționale, nu există nicio parte a globului care este ferită. Din păcate, și la noi am avut secetă, agricultorii mai ales știu foarte bine ce greu a fost. Am avut valuri de căldură, și în special cei bolnavi știu câte greutăți au avut. Am avut, și chiar acum câteva zile, inundații care, evident, că au produs pagube însemnate. Iată că nici noi nu suntem feriți și de aceea vrem să fim parte a Europei care luptă pentru prevenirea schimbărilor climatice, însă, pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca această luptă să fie una echitabilă”, a adăugat președintele Klaus Iohnnis.

El a subliniat că „împărțirea sarcinilor trebuie să fie echitabilă, trebuie să țină cont de nivelul de dezvoltare a fiecărei țări, trebuie să țină cont de economia fiecărei țări și, evident, trebuie să țină cont de cetățeni”.

„Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie suportabilă și pentru economiile naționale, dar și pentru fiecare cetățean în parte. Mă voi implica foarte mult în continuare pentru a avea o soluție, un regulament echitabil, care ne pune în situația să ducem această luptă împotriva schimbărilor climatice, dar cu o împărțire echitabilă a sarcinilor”, a mai afirmat președintele Klaus Iohannis, care a vorbit și despre certificatul verde european, un alt subiect aflat pe agenda reuniunii de la Bruxelles.ULTIMA dorință a lui Ion Dichiseanu, mărturisită pe patul de spital. Din păcate, a murit înainte să se îndeplinească