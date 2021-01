Klaus Iohannis, la decorarea unor personalități din cultură: În războiul împotriva virusului, prin eforturile și dăruirea dumneavoastră, muzele nu au tăcut / Reafirm preocuparea mea pentru sprijinirea sectorului (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a decorat mai multe personalități din domeniul culturii, vineri, de Ziua Culturii Naționale, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, context în care și-a reafirmat preocuparea pentru găsirea celor mai bune soluții de sprijinire a sectorului cultural. „Sub aura Luceafărului poeziei românești, în această zi specială, transmit un mesaj de caldă solidaritate tuturor artiștilor, creatorilor, instituțiilor de cultură, operatorilor culturali din toate domeniile artistice, precum și publicului culturii românești”, a spus șeful statului.

