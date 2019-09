Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la deschiderea noului an școlar la școala Ferdinand I din Capitală.

În discursul pe care l-a susținut în fața elevilor și a cadrelor didactice, Iohannis a precizat, printre altele, că ”unii politicieni se tem de școală”. Asta pentru că ”aici sunt formații oamenii care le taxează erorile de logică și, mai nou, destul de des, de exprimare”.

„Cuvântul «școală» are diverse semnificații și stârnește, cum știm, o diversitate de emoții.

Dar școala nu ar trebui să însemne niciodată doar o simplă clădire, chit că și ea contează. Este o comunitate de prieteni sau de colegi, este locul unde copiii își încep drumul spre maturitate, ghidați și îndrumați de dascălii lor.

Ați văzut însă și voi, dragi copii, unii politicieni se tem de școală! Aici, în școală, sunt formați oamenii care le taxează erorile de logică și, mai nou, destul de des, de exprimare.

Tot aici se resimte eșecul politicilor publice din educație, dar și lipsa de creativitate a acestora.

Vedem cum, în loc să fie adoptate măsuri pentru creșterea calității educației, se preferă măsuri de facilitare a fraudei la bacalaureat. Cum se încearcă reducerea numărului celor care ajung să susțină examenul de evaluare națională. Sau cum se propune repartizarea automată spre școli profesionale a celor care iau medii mai mici, în loc să avem organizarea unor evaluări credibile de aptitudini”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a subliniat că elevii trebuie să beneficieze de sprijinul autorităților, care trebuie să ia măsuri pentru ca aceștia să aibă un drum sigur către școală și să nu fie expuși riscurilor în interiorul unităților de învățământ.

”Aveți drepturi pe care nimeni nu vi le poate lua.

Voi, ca cetățeni ai României, trebuie să beneficiați de respectul și sprijinul deplin al instituțiilor statului.

Este imperativ ca respectul să fie în centrul procesului de educație din școli. Și când spun asta, mă refer la respectul pe care îl datorați profesorilor voștri, dar și la respectul cu care profesorii, la rândul lor, au obligația să vă trateze. Toți copiii, fără nici un fel de discriminare, trebuie să se simtă la școală încurajați, protejați și în siguranță.

Din nefericire, în România nu suntem încă în această situație, iar de multe ori copiii sunt cei care resimt efectele negative ale corupției sau ale nepăsării statului.

Autoritățile au datoria de a crea un mediu sigur în clase, însă multe școli din ziua de astăzi nu au nici măcar un serviciu de pază funcțional.

Este tot de datoria autorităților să asigure un drum sigur către școală. Dar iată că și aici există tergiversări în organizarea și decontarea transportului elevilor, ba, mai mult, există demersuri ale Guvernului care scot transportul rutier județean din aria serviciilor publice.

Astfel, copiii sunt expuși riscurilor atât în interiorul școlii, cât și în drumul către școală.

Aceste dovezi de nepăsare trebuie să înceteze.

Avem nevoie de o normalizare a modului în care interacționăm cu instituțiile statului, iar această normalizare poate fi făcută doar prin educație și împreună cu oamenii cărora le pasă și care acționează.

Nimic nu se schimbă de la sine. Toți cei care au puterea de a contribui la schimbare au responsabilitatea să o facă”, a mai spus Klaus Iohannis.

