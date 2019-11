Președintele Iohannis, la prima ședință a Guvernului Orban: Liberalii au găsit o moștenire dezastruoasă lăsată de PSD în ministere (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la prima ședință oficială a Guvernului Orban, că PSD a lăsat „o moștenire dezastruoasă” în ministere.

„Dați-mi voie să vă felicit oficial, fiind oficial prima ședință de Guvern, pe dvs și pe toți membrii Guvernului. Să vă spun, foarte deschis, că eu respir ușurat. Avem un nou Guvern, un Guvern care acum chiar este hotărât să se implice pentru români, pentru rezolvarea problemelor țării. Dați-mi voie, de asemenea, să suibliniez că mi se pare un act de mare curaj din partea PNL ca a preluat guvernarea în această formulă. Este, evident, un act de curaj să preiei guvernarea cu un Guvern minoritar, în situația în care numărul de parlamentari va trebui negociat pentru fiecare proiect legislativ în parte. Sunt foarte bucuros că acest Guvern este hoptărât să abrdeze frontal problemele cu care se confruntă România și românii, dovadă faptul că deja, în prima ședință, se discută chestiuni, care au trenat și care trebuie rezolvate urgen.t Îm piare foarte bine că anteriorul guvern eșuat a plecat.



Părerea mea o cunoașteți. În utlimii 30 de ani, motivul principal pentru care România nu s-a edzv mai mult, mai bine este exiotența PSD la butoane, cum se spune, dar ultimii trei ani au depășit orice imaginație. Guverne care, realmente, au început cu proceduri pe care nu și le-a imaginat absolut nimeni. Atacuri sistematice asupra justiției române. ATacuri sistematice împotriva luptei anticorupție. Atacuri sistematice împotriva investitorilor. Atacuri sistematice asupra mediului de afaceri privat din România. Foarte bine că s-a terminat acea perioadă de guvernări toxice PSD. Acum, noul Guvern are enorm de mult de lucru.



Deja am aflat de la unii dintre miniștri că situația pe care au găsit-o în ministere este una foarte proastă. Din păcate, deja cred că s-a încetățenit noțiunea de moștenire dezastruoasă pe care au găsit-o miniștrii când au preluat situațiile din ministerele lor. Deja știm că psd înainte de plecare a golit finanțele publice și, practic, acum, suntem în situația să vedem cum putem acoperi plățile scadente. Va fi foarte complicat să se închidă bugetul pe anul în curs. De asemenea, va fi foarte complicat de construit bugetul pe anul viitor. Eu am avertizat de mai multe ori că PSD cheltuie banii românilor și nu rămâne nimic în urmă. Din păcate, am avut dreptate. Nu-i nimic, acest Guvern va veni cu soluții. Acest Guvern nu se teme de guvernare”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Victoria.