Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL, unde a transmis un mesaj post-alegeri.

Șeful statului a țint să le transmită liberalilor că deși social-democrații au suferit trei înfrângeri electorale în acest an, PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. În acest context, Iohannis a precizat că nu va avea o schimbare de atitudine în lupta împotriva adrversarilor politici și a subiliat că își dorește o Românie fără PSD în conducerea statului.

”Pentru PSD este cea mai gravă înfrângere din ultimii 30 de ani. Cred că e bine să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Adversarul nostru în toate campaniile din ultima vreme a fost PSD. Un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an. Dar cred că este bine să vă spun că PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parțial.

PSD are un număr imens de parlamentari, de primari, de președinți de Consilii Județene. Ne bucurăm de această victorie, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL. Avem în continuare alegeri și aștept de la PNL și de la noul guvern Ludovic Orban, care face o treabă foarte bună, o implicare totală în așa fel încât la sfârșitul anului 2020 să putem să oferim românilor ceea ce își doresc: o Românie fără PSD. (...)

Însumat, am discutat și m-am întâlnit în această campanie cu peste 100.000 de oameni, care au dorit să afle care sunt intențiile mele și ale PNL, iar concluzia tuturor a fost: scăpați-ne de PSD. Poate sună puțin dur, dar cu acest mesaj am câștigat prezidențialele. În consecință, să nu așteptați de la mine o schimbare de atitudine în lupta cu PSD. Bineînțeles, președintele trebuie să fie deasupra partidelor politice, dar nu în afara vieții politice. (...)

Ca să fiu bine înțeles. (Îmi doresc - n.r) o Românie fără PSD în conducerea statului! Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât unde îi este locul, dar în conducerea instituțiilor statului nu mai este locul PSD și această chestiune vreau să fie foarte bine înțeleasă. Am spus-o de multe de multe ori în campanie și o repet, ca să o reținem împreună: PSD a inhibat dezvoltarea României în ultimii 30 de ani și românii au dovedit, pe parcursul acestui an, că-și doresc conducerea României fără PSD. Acesta este un obiectiv care trebuie urmărit în continuare”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.