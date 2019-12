Președintelui Klaus Iohannis i se pare „fezabilă” varianta ca Guvernul PNL să-și asume răspunderea pe legea bugetului, date fiind motivele ce țin de calendar. Liberalii au anunțat că este vital ca bugetul să fie adoptat până la 31 decembrie.

„E un buget bun care prevede sumele necesare la toate capitolele și cred că poate să permită menținerea ritmului de creștere economică. Asta e foarte important. Permite și continuarea unei politici pozitive în ce privește salariile și pensiile. E, sigur, important să subliniem că, din păcate, din motivele legate de guvernările PSD-iste eșuate, nu s-a reușit încadrarea în deficitul de 3%, dar deja de anul viitor bugetul prevede o reducere a deficitului față de acest an, iar în 2021 se prevede un deficit sub 3%. Sunt bani pentru investiții, bani care până acum au dispărut rapid din bugetele guvernelor anterioare. Asta nu se va mai întâmpla. Acest buget permite României să meargă înainte”, a declarat Ioahnnis.

