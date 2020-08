Klaus Iohannis: „Legile Justiției au fost ciuntite de PSD, care a încercat să pună mâna pe Justiție, s-o politizeze și s-o controleze. Nu le-a ieșit” (VIDEO)

Klaus Iohannis a abordat, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni, și subiectul justiției din România.

„Eu pot să reafirm că am toată încrederea că Justiția își face treaba. Cum am explicat, mă aștept și eu să se lucreze în așa fel încât cei vinovați să plătească în timp util. Și eu am fost nemulțumit că acele mari dosare au rămas mari restanțe ale Justiției de la noi și sunt în continuare de părere că se va lucra și se va recupera”, spune președintele țării.

Klaus Iohannis: Legile Justiției au fost ciuntite de PSD

„Aici avem un punct important și sensibil. Legile Justiției au fost ciuntite de PSD, care a încercat să pună mâna pe Justiție, s-o politizeze și s-o controleze. Nu le-a ieșit, pentru că românii au ieșit la referendum și au spus ”stop!”. Dar legile încă nu au fost corectate.

Am avut solicitarea spre Guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu ministrul ustiției să se apuce de proiecte prin care se repară Legile Justiției, care au fost aduse într-o formă nepotrivită de majoritatea PSD. Am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare Legile Justiției și care să redea demnitate și posibilitate magistraților să facă ordine în dosarele restante.”, a mai declarat șeful statului.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului se va vota luni

Pe 11 august, Comisia de Muncă a Senatului respingea ordonanța de urgență propusă de Guvernul Orban ce prevedea majorarea cu 20% a alocațiilor pentru copii, începând cu luna august.

PSD a respins această ordonanța deoarece nu este de acord cu creșterea etapizată a alocaților, social-democrații dorind dublarea lor, așa cum prevede lege adoptată la inițiativa PSD la finalul anului trecut.

Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, duminică, că Guvernul va ataca la Curtea Constituțională această lege.

Recent, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, pe Facebook, că moțiunea de cenzură va fi votată luni, 31 august, de Parlament.

"Au provocat haos şi dezastru. Trebuie să plece! Atacul la CCR este doar un tertip ca să mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria! De ce le e frică nu vor scăpa!", susţine PSD pe pagina de Facebook.

Violeta Alexandru a arătat că motivul pentru care Guvernul nu procedează la majorări de venituri fără acoperire bugetară este legat de responsabilitatea echipei Guvernului.

„Politica populistă de a dubla, de a tripla peste noapte ne face rău în primul rând pentru că bulversează bugetul, nu are o implicare a sursei bugetare şi practic scindează societatea. În al doilea rând ne pune pe noi ca şi când am fi în defensivă şi nu este cazul; am crescut alocaţiile şi vor ajunge la dublare în etape. (...) a dubla, a tripla… de ce nu ne-am fi dorit, pentru că suntem în an electoral, să facem un gest de populism? Pentru că suntem responsabili”, a precizat ministrul Muncii, într-un interviu acordat TVR.