Klaus Iohannis: Legile Justiției trebuie, în această toamnă, să intre în discuție și să fie reparate. Lupta anticorupție va prinde din nou viteză

Președintele Klaus Iohannis a declarat că din această toamnă vor începe discuțiile pentru repararea Legilor Justiției, ciuntite de PSD în încercarea „de a pune mâna pe Justiție”. Șeful statului a precizat că, odată legile îndreptate, lupta anticorupție va prinde din nou viteză. Declarația vine în contextul în care Avocatul general al Curții de Justiție a UE (CJUE), Michal Bobek, a arătat că înființare Secției Speciale pentru investigarea magistraților încalcă legislația UE. El a criticat și numirea interimară a şefului Inspecţiei Judiciare.

„Este o propunere a Avocatului General, decizia o va lua Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceste propuneri sunt, și nu întâmplător, lucruri pe care le-am spus și eu, și PNL și societatea civilă, când PSD s-a apucat să distrugă Legile Justiției, încercând să pună mâna pe Justiție, Mă bucur că, iată, Avocatul General de la CJUE are exact aceeași opinie pe care am avut-o și eu. Vă aduceți aminte că exact acestea au fost argumentele cu care am atacat atunci modificările împinse de PSD la Legile Justiției. E o încurajare pentru noi.

Vă aduceți aminte că am zis acum ceva săptmâni că Legile Justiției trebuie în această toamnă să intre în discuție și să fie reparate. Eu voi insista și cred că voi avea oarece succes ca imediat după alegeri, de la Ministerul Justiției să apară propunerile pentru discuția publică, baza discuției publice pentru a repara Legile Justiței, pentru a reda viteză lupte anticorupție, pentru a face procedurile transparente și pentru a garanta magistraților indepndenta lor prevăzută în Constituție”, a declarat Președintele Klaus Iohannis.

