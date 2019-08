Președintele Klaus Iohannis a reafirmat, joi, la evenimentele de la Constanța care marchează Ziua Marinei Române, unitatea europeană și a NATO. Totodată, șeful statului a reiterat rolul esențial pe care îl are Marea Neagră în logica de securitate a Alianței și a explicat că, deși s-au făcut pași importanți în acest sens, Armata Română încă are nevoie de o modernizare profundă.

„Bună ziua tuturor. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să fiu și în acest an împreună cu dumneavoastră, pentru a sărbători Ziua Marinei Române, în Sfânta Zi a Adormirii Maicii Domnului. Mă bucur să vă vad aici, la Constanța, români veniți din toată țara pentru a fi alături de marinarii militari și civili care ne reprezintă cu cinste și onoare în mările și oceanele planetei.



Marea Neagră și întreaga sa regiune au o importanță strategică deosebită nu numai pentru țara noastră, dar și pentru întregul spațiu euroatlantic. Securitatea acestei zone marcate de provocări complexe și în continuă schimbare este vitală în asigurarea securității noastre, a tuturor. Pentru descurajarea actelor ostile în regiunea Mării Negre avem nevoie în continuare de o a abordare cuprinzătoare, coerentă și coordonată la toate nivelurile politce. Abordare, care să acopere, pe lângă domeniul militar și aspecte privind domeniile economic, transport, energie, meteo și, foarte important, reziliența societății.



Zona Mării Negre, ca regiune cu valențe geostrategice, atât pentru NATO, cât și pentru UE ca stat membru al acesto două organizații - facem parte dintr-un spațiu comun de securitate și apărare. Doamnelor și domnilor, la finalul summit-ului informal de la Sibiu, pe care l-am găzduit în 9 mai, liderii europeni ne-am angajat să apărăm o singură Europă, de la Est la Vest și de la Nord la Sud. Acesta este de fapt și principiul consacrat de NATO, toți pentru unul și unul pentru toți, care ne oferă garanția că sumtem protejați și apărați.



După cum bine știți, România a deținut, anul acesta, președinția Consiliului UE, iar una dintre prioritățile mandatului nostru a fost promovarea solidarității și consolidării capacităților de Apărare ale UE, în strânsă legătură cu ale NATO.



Un alt obiectiv a fost constituit de reafirmarea importanței Mării Negre pe agenda UE. Doamnelor și domnilor, asigurarea securității și Apărării Naționale, care garantează siguranța fiecărui român, nu se poate realizaa fără o bună înzestrare și modernizare a Armatei, precum și fără perfecționarea continuă a militarilor noștri. Tocmai de aceea, încă de la începutul mandatului meu, am inițiat Acordul politic național pentru creșterea finanțării Apărării Naționale la un procent de 2% din PIB.



Dimensiunea maritimă reprezintă un element esențial și, din această perspectivă, accentul va fi pus pe componenta navală și pe cea de apărare aeriană și antirachetă. Au fost făcuți pași importanți în această direcție, dar încă nu sunt suficienți. Trebuie să acționăm mult mai rapid pentru a depăși sincopele și inconsecvențele din procedurile de înzestrare, atât de necesare pentru misiunile în care suntem angrenați”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, la Constanța, de Ziua Marinei Române.

