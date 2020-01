Președintele Klaus Iohannis a declarat că viitorul premier pe care îl va propune va fi tot Ludovic Orban.

Întrebat dacă Orban ar trebui să demisioneze pentru a grăbi organizarea alegerilor anticipate, Iohannis a răspuns că ar trebui întâi să vedem ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură pe care o anunță PSD, cu sprijinul UDMR: „Se desfășoară o sesiune și aștept cu mare interes să văd ce decide Parlamentul”.

Chestionat dacă, în cazul în care moțiunea va trece, îl va propune premier tot pe Ludovic Orban, președintele a răspuns: „Și de data aceasta și data viitoare tot pe domnul Orban îl voi propune premier”.



