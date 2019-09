Președintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că liderul PNL, Ludovic Orban, poate fi oricând o variantă de premier.

Întrebat dacă cei de la PNL sunt pregătiți să intre la guvernare în eventualitatea în care guvernul Dăncilă va pleca de la Palatul Victoria, șeful statului a răspuns: ”PNL a fost tot timpul pregătit să intre la guvernare. Este cel mai important partid, deocamdată, din opoziție”.

De asemenea, întrebat dacă preşedintele PNL, Ludovic Orban, e o variantă pentru funcţia de prim-ministru, Klaus Iohannis a precizat: „Oricând e o variantă“.

Referitor la faptul că premierul Viorica Dăncilă nu a anunțat clar când va merge în parlament pentru a cere un vot asupra noii compoziții politice a Guvernului, Klaus Iohannis a precizat: ”Eu am venit în fața națiunii cu argumente constituționale foarte solide și doamna premier a venit în fața națiunii cu afirmații ciudate”.

Totodată, întrebat dacă Dăncilă a încercat să-l mai contacteze pentru a discuta despre restructurarea guvernamentală, Iohannis a răspuns: ”Nu a insistat deloc. M-a sunat cu câteva ore înainte de a-mi trimite acea solicitare ciudată de remaniere”.

