Klaus Iohannis: Ludovic Orban rămâne în continuare prima variantă de premier (VIDEO)

Klaus Iohannis a afirmat miercuri seară, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că Ludovic Orban rămâne în continuare prima variantă de premier după alegerile parlamentare. Precizările șefului statului vin în contextul disputelor dintre PNL și USR pe tema votului din Parlament în urma căruia social-democratul Florin Iordache a devenit președinte al Consiliului Legislativ.

Cătălin Drulă, unul dintre liderii USR, spunea că premierul Ludovic Orban ”a picat testul loialității și al onestității” după ce a acuzat USR că a votat pentru Florin Iordache. Întrebat în acest context, dacă, în cazul în care USR va condiționa intrarea la guvernare și formarea unei noi majorități de numirea unui alt premier decât Ludovic Orban, este dispus să nominalizeze o altă persoană, Klaus Iohannis a răspuns: „Nu comentez spusele unor politicieni. Toată această poveste se încadrează în povești de campanie”.

Întrebat de asemenea dacă Ludovic Orban rămâne în continuare prima variantă de premier, șeful statului a răspuns: ”Da”.

