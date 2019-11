Klaus Iohannis a fost felicitat de Viorica Dăncilă pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

Șeful statului le-a spus, marți, jurnaliștilor că contracandidata sa la alegeri l-a sunat luni și au discutat.

“M-a sunat domana Dăncilă ieri (nr. luni) pe la prânz și m-a felicitat”, a spus Iohannis.

