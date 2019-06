Klaus Iohannis: "Mă aştept ca întreaga societate românească să se implice, astfel încât politicienii să nu poată ignora rezultatul de la referendum"

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un îndemn către toţi cetăţenii români cu ocazia unui discurs susţinut la Forumului Internațional al Societății Civile. După ce a lăudat prezenţa acestora în număr mare la votul pentru alegerile europarlamentare şi la referendum, şeful statului le-a cerut acestora să urmărească atent activatea celor care vor merge în Parlamentul European, dar şi punerea în practică a rezultatului referendumui.

"Mă aştept ca cetăţenii să se implice şi în continuare. Îi îndemn să aibă aşteptări de la cei pe care i-au ales să îi reprezinte în Parlamentul European. Să îi urmărească şi să reacţioneze imediat la orice acţiune care contravine valorilor asumate şi angajamentelor luate. În acelaşi mă aştept ca întreaga societate românească să se implice, astfel încât politicienii să nu poată ignora rezultatul de la referendum, iar acesta să fie pus în practică imediat.

De asemenea, rezultatul acestor alegeri obligă guvernul să nu mai ignore ori să pună la îndoială recomandările Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare în domeniul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei, a Comisie de la Veneţia, ale instituţiilor şi organismelor europene şi internaţionale de profil", a afirmat Klaus Iohannis.

